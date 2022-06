Calciomercato Napoli, sondaggio per Djuric: può essere il sostituto di Petagna

Calciomercato Napoli: gli azzurri starebbero pensando a Djuric della Salernitana in casa di cessione di Petagna

Il Napoli lavora anche a colpi di secondo piano, quelli utili per allungare la panchina a disposizione di Luciano Spalletti. Tra questi, come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche Milan Djuric in scadenza di contratto con la Salernitana e ancora senza accordo.

Gli azzurri avrebbero fatto dei sondaggi per il gigante bosniaco che potrebbe diventare un’idea concreta in caso di addio di Petagna.