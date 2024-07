Calciomercato Napoli, FATTA per Spinazzola: i dettagli dell'accordo

Le ultime sul futuro di Leonardo Spinazzola, esterno sempre più vicino al Napoli di Antonio Conte. I dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli ha chiuso l’accordo per Leonardo Spinazzola. Di seguito tutti i dettagli.

L’ANNUNCIO – «Leonardo Spinazzola al Napoli, ci siamo! Accordo in essere per l’ex giocatore della Roma, che ha recentemente lasciato il club a parametro zero. Contratto fino a giugno 2026, accordo che dovrebbe essere firmato visto che Spinazzola e Rafa Marin saranno i primi due acquisti per Conte».