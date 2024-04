Calciomercato Napoli, Zaniolo primo obiettivo di Manna

Le ultime sull’interesse del Napoli per Nicolò Zaniolo, attaccante ex Roma e al momento all’Aston Villa. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli ha messo Nicolò Zaniolo in cima alla lista dei desideri per il calciomercato estivo. Il nuovo ds Giovanni Manna lo segue fin dai suoi primi anni alla Roma e vorrebbe sfruttare la volontà del calciatore di tornare in Serie A.

Zaniolo è infatti in prestito all’Aston Villa dal Galatasaray, ma gli inglesi non lo riscatteranno al termine della stagione.