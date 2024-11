Serie A, nuove date per il calciomercato estivo: c’entra il Mondiale per Club, la situazione

Le ultime sulle possibili date del calciomercato estivo a partire dalla prossima stagione di Serie A. Tutti i dettagli in merito

Possibile grande rivoluzione nel mondo del calciomercato, con la Serie A che ha ufficialmente aderito alla proposta della Fifa per aprire una sessione straordinaria dal 1° al 10 giugno 2025. Un cambiamento dovuto alla prima edizione del Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti e a cui parteciperanno Inter e Juventus.

Adesso si aprirà un tavolo di lavoro e discussione per valutare questa richiesta e poi la decisione finale spetterà al Consiglio Federale.