Calciomercato Parma, l’agente chiarisce: «Questi due giocatori non partiranno a gennaio. Ecco perché»

Calciomercato Parma, l’agente rumeno Ioan Becali ha voluto parlare del futuro di Man e Mihaila viste le varie voci sul loro conto

L’agente rumeno Ioan Becali è tornato a parlare del calciomercato Parma e dell’interesse nei confronti di Man e Mihaila. Le parole a Fanatik.ro.

LE PAROLE – «Il Parma gioca per salvarsi in Serie A e ha prolungato i contratti di Man e Mihaila: ha dato loro dei grandi contratti. Come posso parlare Non so neanche se il Parma resta in Serie A. Il Parma non accetterà offerte per nessuno dei due. Prima deve salvarsi. Se il Parma funziona vuol dire che anche loro contribuiscono. E poi arriveranno offerte al Parma. Solo allora potremo parlare di proposte. Non si parla di Man e Mihăila che lasceranno il Parma in inverno. Hanno un mecenate che ha dato loro ciò che chiedevano. Ha preso il club da zero. Il Bayern? Sembra fantastico, un sogno, ma non penso nemmeno a una cosa del genere. Se dovesse esserci qualcosa di vero la prossima estate, tanto meglio. Fino all’estate hanno tutto il tempo per dimostrare chi sono sia con la Nazionale che con il club».