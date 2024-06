Calciomercato Parma, spunta una nuova OCCASIONE a parametro zero: duello col VENEZIA per l’attaccante di Serie A

Il Parma è alla ricerca di rinforzi per la Serie A. In particolare, una delle priorità della squadra emiliana, è un attaccante.

Proprio in quest’ottima, come raccolto dalla redazione di TMW, Bonazzoli potrebbe diventare un obiettivo concreto. Il prossimo 30 giugno sarà svincolato, dunque si tratterebbe di un colpo a parametro zero. In corsa per il bomber, però, c’è anche il Venezia.