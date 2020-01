Calciomercato Parma: Faggiano parla con l’Inter per Esposito. Le ultime

Calciomercato Parma: il direttore sportivo Daniele Faggiano deve correre ai ripari dopo l’infortunio di Inglese. Interessa Esposito

Il Parma deve correre ai ripari dopo il brutto infortunio occorso a Roberto Inglese. I ducali sono alla ricerca di una punta centrale, avendo a disposizione il solo Cornelius.

Come riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Daniele Faggiano ha incontrato i dirigenti dell’Inter per trattare il prestito di Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante è in rampa di lancio e sarebbe chiuso dall’eventuale arrivo di Giroud. L’affare potrebbe andare in porto.