Calciomercato Parma, INSERIMENTO A SORPRESA per Nicolussi Caviglia: si apre lo SCENARIO, tutti i dettagli sul centrocampista

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista è stato messo fuori dal progetto della Juventus e, ora, è alla ricerca di una nuova squadra.

La squadra che ha mosso i passi più concreti per acquistarlo è stata il Venezia ma, ora, la trattativa è in stallo. Proprio per questa ragione il Parma di Pecchia sta cercando di inserirsi nella trattativa, così come il Cagliari.