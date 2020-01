Calciomercato Parma, il primo colpo è l’arrivo di Krunic dalla Spal ma non solo: Caprari è l’altro obiettivo del club

Anche il Parma si muove in questa sessione di mercato. Il club ha infatti già annunciato l’arrivo di Krunic ma non si fermerà al singolo acquisto. Come riporta il Corriere dello Sport infatti nel mirino ci sarebbe anche Gianluca Caprari in uscita dalla Sampdoria.

Ci vorrà tempo per portare a termine la trattativa ma il Parma è deciso a mettere a segno il secondo colpo.