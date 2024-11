Calciomercato Parma, valutazioni in corso per Erlic. L’infortunio può facilitare questa operazione

Calciomercato Parma, valutazioni in corso per Erlic del Bologna: obiettivo rinforzare a tutti i costi la difesa dei crociati

Rinforzare la difesa. Questo è l’obiettivo del calciomercato Parma visti i tantissimi infortuni, e uno dei giocatori osservati è Erlic del Bologna. Ecco la situazione raccontata da ParmaToday.

LA SITUAZIONE – Potrebbe esserci un ritorno per Martin Erlic, sondato già in estate su indicazione dell’allenatore. Ma il giocatore è legato al Bologna da un contratto fino al 2029. Non sarà semplice strappare il croato ai felsinei. Martin è arrivato in Italia dalle giovanili del Rijeka proprio al Parma, (2014). L’infortunio al bicipite femorale lo ha frenato, il difensore si sta ristabilendo dopo lo stop di un mese e va in cerca del suo posto da titolare. In casa Parma hanno messo in preventivo le difficoltà di arrivare al calciatore del Bologna. Ma, a prescindere da Elric, un difensore è stato messo nell’agenda dell’Area Tecnica del Parma e le idee sono diverse.