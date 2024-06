Calciomercato Premier League, Perisic dice ADDIO al Tottenham. Ecco il COMUNICATO UFFICIALE

Calciomercato Premier League, Ivan Perisic, ex calciatore dell’Inter, lascia ufficialmente il Tottenham. Ecco il comunicato ufficiale

Novità importante per il calciomercato della Premier League: il Tottenham ha ufficializzato l’addio di Ivan Perisic, ex calciatore dell’Inter. Il comunicato:

PAROLE – «Possiamo confermare le partenze di Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon e Japhet Tanganga a seguito della conclusione dei loro contratti. Abbiamo salutato Eric e Ivan a gennaio mentre partivano per unirsi ai loro nuovi club, inizialmente in prestito. L’esterno sinistro Ivan si è unito all’HNK Hajduk Split, avendo giocato 50 partite con i nostri colori e segnando una volta, dopo la sua arrivo nel 2022. Entrambi i loro contratti (di Perisic e Dier) con noi sono ormai giunti al termine. […] Ringraziamo Eric, Ivan, Ryan e Japhet per il loro servizio al Club e auguriamo loro il meglio per il futuro».