Calciomercato, quattro club sulle tracce di Hamed Traorè

Calciomercato, Fiorentina, Lazio, Milan e Napoli: tutti sulle tracce di Hamed Traoré, ex del Sassuolo che fatica al Bournemouth

L’ultima idea del calciomercato del Milan porta ad Hamed Traorè. L’ala d’attacco ex Sassuolo non starebbe trovando molto spazio al Bournemouth, ecco perché comincia a prendere quota l’ipotesi di un addio in questa sessione invernale di mercato.

Stando a quanto riferisce Sky Sport, i rossoneri starebbero monitorando con attenzione la situazione sul calciatore ivoriano, ma la concorrenza non manca. Sulle tracce del giocatore anche altri 3 club di Serie A: si tratta di Lazio, Fiorentina e Napoli.