Calciomercato Roma, RISCATTATO Angelino dal Red Bull Lipsia: svelate le CIFRE dell’operazione

Le ultime sul riscatto di Angelino, terzino spagnolo del Red Bull Lipsia, da parte della Roma. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Roma avrebbe riscattato Angelino dal Red Bull Lipsia per 5 milioni di euro. Il terzino sinistro spagnolo era arrivato in giallorosso nel mercato di gennaio in un’operazione di prestito.

De Rossi è rimasto fin da subito colpito dalle qualità di Angelino, che si è quindi guadagnato la riconferma anche per la prossima stagione.