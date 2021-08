Calciomercato Roma, Arteta blinda Xhaka: ora l’obiettivo è Koopmeiners

Calciomercato Roma: Mikel Arteta ha blindato Granit Xhaka, così i giallorossi avrebbero virato su Koopmeiners per il centrocampo

«Xhaka è un giocatore chiave per noi». Una frase semplice, pronunciata dall’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta, che ha gelato completamente la Roma. Lo svizzero era infatti l’obiettivo numero uno di José Mourinho per rinforzare il suo centrocampo, ma ora sembra complicatissimo arrivare a lui.

Per questo motivo, come riportato La Gazzetta dello Sport, i giallorossi avrebbero ora virato su Koopmeiners dell’AZ. L’olandese costa tanto, circa 20 milioni, ma rispetto a Xhaka ha dalla sua ben 5 anni in meno rispetto al mediano dei Gunners. Sul centrocampista che piace alla Roma, però, c’è forte la concorrenza anche dell’Atalanta.