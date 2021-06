Calciomercato Roma: il Barcellona piomba su Pellegrini. Pronta l’offerta

Calciomercato Roma: secondo quanto riporta Mundo Deportivo il Barcellona ha pronta l’offerta per Lorenzo Pellegrini. I dettagli

Al Barcellona serve un centrocampista. Sergio Busquets ormai è avanti con gli anni e Miralem Pjanic ha deluso nella sua prima stagione blaugrana. Per questo motivo – scrive Mundo Deportivo – il club catalano avrebbe messo nel mirino Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista della Roma ha un contratto in scadenza nel 2022 e se non sarà rinnovato quest’estate, è molto probabile che lasci la Capitale a zero l’anno prossimo. L’interesse del Barça per Pellegrini è talmente serio che ci sono stati contatti con la Roma per fare un’offerta per il suo giocatore, al quale ovviamente piacerebbe giocare al Camp Nou. La sua clausola rescissoria è di 30 milioni ma il Barça non vuole pagarla perché il giocatore è in scadenza. Anche il Liverpool e l‘Atlético Madrid sono sul centrocampista italiano.