Calciomercato Roma, Cristante dice addio alla squadra giallorossa? La decisione

Calciomercato Roma, Cristante molto vicino all’addio con i giallorossi. Arriva la conferma e l’accordo su tale decisione che verrà applicata in quel di gennaio

Novità molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Roma: non tanto in entrata, bensì in uscita dove un veterano potrebbe abbandonare la baracca giallorossa.

Secondo quanto riportato da RadioRadio, Bryan Cristante è pronto a dire addio alla Roma in quel di gennaio: una decisione approvata non soltanto dalla società giallorossa, ma anche dal calciatore stesso. Ora non resta che aspettare l’offerta giusta.