Calciomercato Roma, Gerrard conferma l’interesse per Barisic

Calciomercato Roma, anche i giallorossi si muovono sul mercato e guardano in casa Rangers per Borna Barisic

Arriverà qualcuno anche in casa Roma. Fonseca ha infatti chiesto alla società per prima cosa un vice Dzeko. Ci saranno da valutare anche le situazioni legate a Smalling e a oltre all’infortunio di Zaniolo che sarà out per il resto della stagione.

Uno deI profili sotto la lente d’ingrandimento è quello di Borna Barisic e l’interesse è staTo confermato proprio dal tecnico del Rangers Gerrard al Daily Record: «È vero, c’è un interessamento per Barisic da parte dei giallorossi e anche da molto tempo ormai».