Calciomercato Roma, non solo Hermoso: VICINO Hummels, cosa SERVE per CHIUDERE

Le ultime sul futuro Mats Hummels, difensore centrale svincolato, nel mirino della Roma. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Roma non intende fermarsi a Mario Hermoso per rinforzare la difesa di Daniele De Rossi. I giallorossi vogliono infatti chiudere anche per l’arrivo a parametro zero di Mats Hummels, con cui continuano i contatti.

Una trattativa legata al futuro di Chris Smalling, sul quale persiste l’interesse di alcuni club dell’Arabia Saudita in questi ultimi giorni di calciomercato.