Calciomercato Roma, idea Politano: c’è l’ok di De Rossi

Calciomercato Roma, i giallorossi stanno ragionando su Politano: cresciuto nelle giovanili e sfumato nel 2020, adesso potrebbe arrivare

La Roma è sempre alla ricerca di un esterno offensivo sul calciomercato e per quanto il sogno – economicamente importante – nel cassetto sia Federico Chiesa della Juve, nelle ultime ore prende piede l’idea Politano. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il calciatore, cresciuto nelle giovanili giallorosse, dopo aver sfiorato il trasferimento nel 2020, potrebbe tornare a Trigoria.

Tra i motivi che stanno convincendo i giallorossi c’è intanto l’ok di De Rossi, che ne apprezza lo spirito e le qualità tecniche. Inoltre il suo arrivo sarebbe decisivo in chiave liste europee: con il probabile addio di Boer e quello discusso di Zalewski, Politano conterebbe come calciatore cresciuto nel vivaio. Un altro motivo che convince la Roma è l’approdo di Conte al Napoli: era stato il tecnico infatti nel 2020 a dare l’ok al trasferimento dall’Inter nello scambio – non realizzatosi – con Spinazzola. Infine i costi: valutato attorno ai 12 milioni, ne guadagna 3.2, ma alla soglia dei 31 anni non sono cifre che spaventato troppo le casse del club.