Calciomercato Roma, in quattro sotto esame. Cessione da non escludere

Calciomercato Roma, quattro giocatori sotto esame in casa giallorossa da qui a fine stagione: possibile la loro cessione

Come scrive la Gazzetta dello Sport, in casa Roma ci sono quattro giocatori le cui situazioni vanno tenute d’occhio da qui a fine stagione: Celik, Belotti, Renato Sanches e Spinazzola.

I primi due non hanno mai convinto in pieno, così come il portoghese, il cui prestito potrebbe essere terminato se non inizierà a dare una svolta sul campo. L’esterno azzurro è in scadenza a giugno e, senza rinnovo, potrebbe non terminare l’annata con i capitolini.