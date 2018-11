Grazie alla qualificazione agli ottavi, Monchi ha un tesoretto di 50 milioni per il mercato: si seguono Van de Beek e Iago Maidana

I recenti infortuni in mezzo al campo, tra cui quello di De Rossi e Lorenzo Pellegrini, stanno costringendo Di Francesco a strapazzare Cristante e Nzonzi. Monchi, quindi, a gennaio tornerà sul mercato forte anche degli oltre 50 milioni incassati per il passaggio agli ottavi di Champions. L’obiettivo è un centrocampista, bravo nel possesso palla, ma anche in grado di strappare quando serve. Nomi come Hector Herrera e Rabiot, però, sono difficili per il mercato invernale, per questo il ds spagnolo sta virando su Van de Beek: l’olandese, però, è un regista in forza all’Ajax. Anche in difesa servono dei rinforzi, vista l’inaffidabilità di Juan Jesus e i problemi di Fazio e Marcano: il nome è quello di Iago Maidana, 22enne centrale dell’Atletico Mineiro.