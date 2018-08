Calciomercato Roma, svelato il retroscena: l’Ajax avrebbe riproposto il marocchino abbassando le pretese, ma il d.s. ha rimandato l’offerta al mittente

Un calciomercato tutto fuorché tranquillo quella della Roma. Cessioni importanti, acquisti di livello e giovani promesse, ma anche delusioni e fasi di stallo. L’amarezza per Malcom è stata archiviata e in attesa che si sblocchi l’affare Nzonzi per il centrocampo, Monchi è alla ricerca di un esterno da regalare ai giallorossi. Thorgan Hazard piace, ma l’affare non è semplice vista la concorrenza. Sembra così, che negli ultimi giorni sia stato offerto alla Roma un vecchio pallino, Hakim Ziyech, che Monchi aveva tentato di acquistare a giugno. Il giocatore dell’Ajax sarebbe dovuto arrivare insieme a Kluivert, ma le alte richieste dei Lancieri per il marocchino (36 milioni) avevano fatto saltare tutto.

Ma ecco svelato il retroscena: dopo il deludente mondiale, Ziyech sarebbe stato riproposto ai giallorossi per una cifra intorno ai 20 milioni. La risposta di Monchi? Un no categorico. Il dirigente spagnolo non è di certo persona da raggirare, e consapevole della complicata situazione degli olandesi, ha preferito non intervenire. Il calciatore era infatti convintissimo di partire e ora non sarebbe contento di una permanenza ad Amsterdam. Un bel grattacapo per l’Ajax, che dopo aver cercato l’affare, rischia di ritrovarsi in casa un giocatore scontento e svalutato. Di contro, un messaggio forte da parte di Monchi: come dimostrato già nell’affare Malcom, con lui non si scherza. O si gioca alle sue condizioni, o non si gioca affatto.