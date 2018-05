Roma, Balotelli: «Non ho ancora deciso il mio futuro»

Mario Balotelli si racconta a 360 gradi al canale YouTube ufficiale del Nizza e parla del suo futuro

Non è mai stato e non sarà mai un calciatore banale o che passa inosservato: ci stiamo riferendo a Mario Balotelli, attuale calciatore del Nizza che ha il contratto in scadenza a giugno e può accasarsi ad una destinazione a lui più gradita a parametro zero. ‘SuperMario’ può festeggiare tra l’altro la fresca convocazione nella Nazionale maggiore voluta dal neo commissario tecnico Roberto Mancini, suo maestro dai tempi dell’Inter e del Manchester City. In un’intervista sul canale YouTube ufficiale del club transalpino, Mario Balotelli ha così parlato della sua situazione e gli obiettivi futuri: «C’è molta emozione perché la prossima sarà l’ultima partita dell’anno all’Allianz Riviera, ma non so cosa farò il prossimo anno».

Secondo recenti indiscrezioni ci sono diverse squadre sulle sue tracce, visto che questa è stata la sua miglior stagione con la maglia dei rossoneri francesi (26 gol in 37 presenze). Pare infatti che la Roma sia fortemente allettata dall’idea di riportare in Italia l’ex pupillo di Mancini (con cui ha vinto 2 scudetti complessivamente tra Inter e il City), ma pressano forte anche il Borussia Dortmund e soprattutto il Marsiglia, scottato dalla fresca sconfitta in finale di Europa League per mano dell’Atletico Madrid (con un Griezmann in versione superstar)