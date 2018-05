Marsiglia-Atletico Madrid: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Marsiglia-Atletico Madrid, finale Europa League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Tempo di finale di Europa League con un protagonista d’obbligo: l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Che, retrocesso dalla Champions League e dato da tutti per favorito alla conquista della competizione, ha ancora una volta rispettato i pronostici conquistando con merito la finalissima del Parc Olympique di Lione. Ultimo ostacolo è rappresentato da un Marsiglia volitivo ed intraprendente: l’idea di calcio di Garcia è stata recepita dai calciatori ed i risultati, strada facendo, sono stati sempre più visibili. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Marsiglia–Atletico Madrid.

Marsiglia-Atletico Madrid: diretta live e sintesi

Marsiglia-Atletico Madrid: formazioni ufficiali

Marsiglia-Atletico Madrid: probabili formazioni e pre-partita

Dubbi per Garcia inerenti alla linea difensiva: favoriti Sakai sulla corsia destra e Lucas su quella mancina. Imprevedibilità affidata alla batteria di trequartisti: tutti in campo Thauvin, Payet ed Ocampos. In casa Atletico Madrid ballottaggio difensivo tra Vrsaljko e Juanfran sul versante destro difensivo, scalpita Vitolo per un posto a centrocampo ma Simeone non dovrebbe scostarsi dal suo assetto base. In avanti piena fiducia a Griezmann e Costa.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Lopez, Sanson; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain. Allenatore: Rudi Garcia

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas Hernandez; Correa, Saul, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Diego Pablo Simeone

Marsiglia-Atletico Madrid: i precedenti del match

Ultimo precedente tra i due club risale alla fase a gironi della Champions League 2008-09, quando l’Atletico Madrid vinse una delle due gare, pareggiando l’altra. Due curiosità: per il Marsiglia si tratta della terza finale di Coppa Uefa/Europa League, dopo la sconfitta nelle altre due occasioni contro Parma nel 1999 e Valencia nel 2004. L’Atletico Madrid invece, aggiudicandosi la finale di stasera, raggiungerebbe il Siviglia a quota tre Europa League.

Marsiglia-Atletico Madrid: l’arbitro del match

Dirige Bjorn Kuipers, arbitro olandese classe 1973, Fifa dal 2006. Un precedente per parte: con il Marsiglia in occasione dei quarti di finale disputati con il Lipsia, gara vinta dai francesi con il roboante risultato di 5-2, con l’Atletico Madrid durante la fase a gironi di Champions League, nella partita vinta contro la Roma con il punteggio di 2-0.

Marsiglia-Atletico Madrid Streaming: dove vederla in tv

Marsiglia-Atletico Madrid sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD), in chiaro su TV8 e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport tramite il canale Sky Sport Vetrina. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara anche sulle frequenze svizzere di RSI La2 per i residenti nel Nord Italia.