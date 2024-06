Calciomercato Roma, non c’è solo CHIESA nel mirino: i TRE OBIETTIVI individuati dal nuovo direttore sportivo Ghisolfi

Il primo obiettivo del calciomercato della Roma è chiaro: un esterno in grado di saltare l’uomo. In quest’ottica l’indicato numero uno è Federico Chiesa, in scadenza con la Juventus, m non è l’unico.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport Ghisolfi sta valutando anche con grande attenzione Boga, Nico Gonzalez e Jota Silva. L’ultimo citato è un esterno classe 1999 del del Vitoria Guimaraes, autore di 15 gol e 7 assist in stagione con una clausola di 20 milioni di euro.