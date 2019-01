Kabak-Roma, domani incontro con il Galatasaray: le ultime

E’ Ozan Kabak l’obiettivo della Roma per la difesa: in programma domani un summit con il Galatasaray, le ultime sul suo futuro

Seguito nelle scorse settimane dall’Inter, Ozak Kabak è pronto per fare il salto di qualità. Il classe 2000 ha raccolto ottime prestazioni con la maglia del Galatasaray, attirando l’interesse di numerose società europee. E la Roma fa sul serio…

Come riporta Sky Sport, domani è in programma un vertice tra la dirigenza giallorossa e gli emissari del club turco: Terim ha chiesto la sua permanenza fino a giugno e non è da escludere che lo sbarco nella Capitale venga posticipato per luglio. La clausola da 7,5 milioni potrebbe facilitare l’affare: attese novità nelle prossime 24 ore.