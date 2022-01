ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Roma è alla ricerca di un difensore oltre che di un centrocampista: tornano di moda i nomi di Medina e Senesi

La Roma continua il casting per il difensore. Uno potrebbe arrivare ora, mentre l’altro a giugno in caso di cessione di uno dei presenti in rosa.

I giallorossi stanno cercando Marcos Senesi, già chiesto nei mesi scorsi, oltre a lui ci sarebbe anche Facundo Medina. A riferirlo Il Romanista.