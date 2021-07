Calciomercato Roma, piace Alioski per coprire Spinazzola: affare a costo zero

Calciomercato Roma: i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Ezgjan Alioski per la fascia sinistra, che si è appena liberato a costo zero dal Leeds

Dopo l’infortunio di Leonardo Spinazzola, la Roma deve cercare un nuovo esterno sinistro per coprire il buco in quella zona. E il nome nuovo sulla lista dei giallorossi, secondo quanto riportato da Il Tempo, sarebbe quello di Ezgjan Alioski tra i protagonisti di Euro 2020 con l’Austria.

Il calciatore si è appena liberato a zero dal Leeds, non avendo trovato l’accordo per il rinnovo, e la Roma sarebbe già in contatto con il suo entourage per mettere in piedi la trattativa. Alioski, però, piace anche a Milan e Napoli.