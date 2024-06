Calciomercato Roma, forte interesse per Matteo Politano del Napoli in vista della prossima stagione. Ecco le ultime in termini di trattative

Come riportato da Marco Giordano, c’è una spunta interessante da parte della Roma in ottica calciomercato: si punta tutto su Matteo Politano del Napoli per rafforzare la compagine giallorossa.

Si sta muovendo #DeRossi in prima persona. Giusto ribadire che, per ora, non ci sono trattative in essere: solo certificato l’interesse forte del tecnico giallorosso