Calciomercato Roma, pronta l’OFFERTA per Chiesa: la Juventus FISSA IL PREZZO del pupillo di De Rossi

La Roma fa sul serio per Chiesa. L’esterno, sempre più lontano dalla Juventus, potrebbe vestire la maglia giallorossa

Federico Chiesa alla Roma, un’idea di mercato che pian piano sta diventando sempre più concreta. Secondo Tuttosport, la Juventus non è intenzionata a rinnovare il contratto in scadenza nel 2025.

L’ex Fiorentina non è ben vista a livello tattico da Thiago Motta e naturalmente Chiesa non si accontenta di un ruolo marginale. Per questo Ghisolfi ha già incontrato due volte in venti giorni Ramadai, agente del calciatore.

La Roma è pronta ad offrire un contratto di tre anni a 5.5 milioni con un’offerta ufficiale per il cartellino di 15-20 milioni, meno dei 25 richiesti dai bianconeri.