Calciomercato Roma, prima OFFERTA per Riquelme: la VALUTAZIONE dell’Atletico Madrid

Le ultime sull’interessamento della Roma per Rodrigo Riquelme, centrocampista spagnolo dell’Atletico Madrid

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma sarebbe pronta a presentare ufficialmente una prima offerta di mercato all’Atletico Madrid per il cartellino di Rodrigo Riquelme.

Il centrocampista spagnolo classe 2000 ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, cifra a cui i giallorossi non vorrebbero arrivare almeno per il momento. Vedremo se le due squadre potranno venirsi incontro in sede di trattativa.