Calciomercato Roma, formula 8+3: gli incedibili di De Rossi

Calciomercato Roma, il punto sulla rosa giallorossa, tra chi può partire e chi invece è sicuro di rimanere

Con l’arrivo di Ghisolfi alla Roma si comincia a lavorare per il calciomercato in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, al momento De Rossi e la dirigenza stanno ragionando su chi deve rimanere e chi può partire. Al momento in rosa ci sono 8 calciatori sicuri della conferma: Svilar, Mancini, N’Dicka, Cristante, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy e Baldanzi. A questi si devono aggiungere Angelino, che va riscattato entro due giorni, Dybala, ma la decisione se rimanere o meno dipende molto dalla sua volontà e Bove, che rimane un patrimonio della società anche se nel girone di ritorno ha faticato.

Nei partenti invece, oltre a Lukaku, che tornerà al Chelsea, così come gli altri prestiti di Huijsen e Renato Sanches. Altri pronti a salutare sono Shomurodov, Belotti, Solbakken e Kumbulla. In bilico, ma molto dipende dalle offerte, ci sono: Celik, Aouar, Zalewski e Abraham.