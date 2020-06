Calciomercato Roma: si lavora per Smalling, ecco l’offerta giallorossa

Calciomercato Roma: il club giallorosso lavora per tenere Chris Smalling nella Capitale. Ecco l’offerta al Manchester United

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Franco Baldini sta lavorando per tenere Smalling nella rosa della Roma anche per la prossima stagione. Il dirigente giallorosso potrebbe proporre al Manchester United un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni, una formula gradita dalla squadra inglese desiderosa di far cassa.

Le due parti si riaggorneranno nelle prossime settimane con la speranza di Fonseca di ritrovare Smalling, una pedina da lui ritenuta fondamentale, in rosa anche per la stagione 2020/2021.