Calciomercato Roma, PRIMA offerta per Sorloth: la RICHIESTA del Villarreal

Le ultime sul futuro di Alexander Sorloth, attaccante del Villarreal, nel mirino della Roma. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Roma avrebbe presentato una prima offerta ufficiale per Alexander Sorloth da 20 milioni di euro. Una cifra considerata insufficiente dal Villarreal per cedere il proprio attaccante.

La richiesta del club spagnolo è infatti di almeno 30 milioni di euro. Ghisolfi continuerà a lavorare per raggiungere un accordo, visto che lo stipendio da 1.6 milioni di euro netti a stagione è visto come un vantaggio per i giallorossi.