Calciomercato Roma, si cerca un vice Dovbyk: ecco la cifra stanziata da Friedkin e i tutti i possibili nomi

Calciomercato Roma, si cerca una punta come vice Dovbyk: Lucca e Brobbey richieste troppo alte per gennaio, piace un giovane in Serie B

Il calciomercato Roma si muove per cercare un vice Dovbyk: Ranieri ha bisogno di un attaccante in più che risponda presente per entrare a partita in corso o per far rifiatare la punta ucraina.

Come riportato dal Corriere dello Sport i Friedkin hanno stanziato un budget di 15 milioni per l’attacco e questo aiuta già a sfoltire la lista dei possibili obiettivi: Lucca dell’Udinese e Brobbey dell’Ajax hanno costi proibitivi per il mercato di gennaio. Altri nomi che non convincono sono Beto in uscita dall’Everton – sempre di proprietà dei Friedkin – e Kalimuendo. Un profilo che piace è Shpendi del Cesena, ma bisogna convincere i romagnoli a cedere a pochi giorni dalla fine del mercato. Infine dalla Spagna rilanciata l’indiscrezione su Isaac Romero del Siviglia, malgrado la clausola da 30 milioni.