Calciomercato Roma: definite tre cessioni, domani le visite. Tiago Pinto lavora sul mercato in uscita

Come riporta Sky Sport la Roma ha definito tre colpi in uscita nelle ultime ore.

Borja Mayoral e Villar domani svolgeranno le visite mediche col Getafe, entrambi via in prestito. L’attaccante di proprietà del Real Madrid potrebbe essere riacquistato dai giallorossi a fine stagione per 20 milioni. Con questa operazione, il club giallorosso risparmierà 500.000 euro per il prestito (1 milione per tutta la stagione) dal Real e l’ingaggio verrà pagato dal Getafe. Viste domani anche per Calafiori, al Genoa in prestito secco.