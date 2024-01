Dia Milan, prima offerta alla Salernitana. Ecco le cifre

Il Milan vuole prendere Dia della Salernitana: depositata la prima offerta sul piatto. Ecco la situazione di calciomercato

Come riferito da Il Mattino, il Milan non ha perso di vista Boulaye Dia vista la situazione che gira in casa Salernitana: non senza qualche polemica estiva. Si tratta, ma arriva la prima offerta per l’attaccante granata.

Su di lui pende una clausola rescissoria da 21 milioni di euro, ma i rossoneri sono fortemente intenzionati a spendere massimo 15 milioni di euro.