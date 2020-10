Calciomercato Sampdoria: Audero finisce nel mirino del PSG

Calciomercato Sampdoria: Emil Audero potrebbe cambiare casacca. Il portiere piace al PSG di Tuchel

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha convinto tutti in queste prime quattro uscite in campionato, anche chi storceva il naso sulle capacità del classe ’97. Le prestazioni dell’estremo difensore blucerchiato non sono passate inosservate in Francia.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes.com il PSG starebbe cercando un vice Keylor Navas, in grado successivamente di prendere il posto del nazionale costaricano. Audero continuerebbe così la tradizione degli italiani trasferitisi nella capitale francese insieme a Marco Verratti ed Alessandro Florenzi.