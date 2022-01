Calciomercato Sampdoria, Ekdal è intoccabile: la situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: rifiutata un’offerta per Albin Ekdal. Il centrocampista svedese non lascerà i blucerchiati

La Sampdoria ha dichiarato incedibile Albin Ekdal. Il centrocampista svedese, in scadenza di contratto al termine della stagione, è ritenuto un elemento imprescindibile per la formazione di Roberto D’Aversa. Due le ipotesi per il futuro: rinnovo o addio a parametro zero.

Per questo motivo la Sampdoria ha rifiutato tre offerte finora pervenute in sede: la più alta del Copenhagen, successivamente quelle di Udinese e Djurgardens.