Calciomercato Sampdoria: Murillo idea del Celta Vigo

La Sampdoria sta cercando di sistemare il futuro di Murillo: il Celta Vigo sembra una pista concreta. Attenzione a Mustafi

Jeison Murillo si è rivelato un acquisto sbagliato per la Sampdoria che sta cercando una soluzione per il suo futuro. Gli interessi per il colombiano non mancano ma è il lato economico che complica le cose. Il Celta Vigo pare essere la pista più concreta ma, negli ultimi giorni, gli spagnoli avrebbero incontrato lo svincolato Shkodran Mustafi.

Secondo quanto riportato da lavozdegalicia.es, l’operazione non è ancora decollata ma è una situazione da monitorare. Il ruolo di Mustafi e Murillo è lo stesso e l’eventuale arrivo dell’ex blucerchiato al Celta Vigo potrebbe rallentare ulteriormente la cessione del colombiano al club spagnolo.