Calciomercato Sampdoria: nel mirino un attaccante dell’Atletico Madrid

Calciomercato Sampdoria, rumors dalla Spagna: Marcos Paulo, attaccante dell’Atletico Madrid, piace ai blucerchiati. La situazione

Il calciomercato della Sampdoria deve ancora entrare nel vivo. Daniele Faggiano è impegnato sul fronte cessioni, con l’obiettivo di liberare posti per eventuali nuovi acquisti. Dalla Spagna è rimbalzato un rumors attorno a Marcos Paulo dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da Record tra i club accostati all’attaccante, arrivato ai Colchoneros dalla Fluminense, ci sarebbe la Sampdoria. Gli spagnoli starebbe pensando ad un prestito per il classe 2001, in modo da farlo crescere: in corsa ci sarebbero, oltre ai blucerchiati, Famelicao, Espanyol e Valencia.