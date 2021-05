Calciomercato Sampdoria, riscatto di Keita ma a una condizione: i dettagli

Sampdoria, ultima chiamata per Keita Balde contro il Parma: il futuro dell’attaccante difficilmente sarà tinto di blucerchiato

Le sensazioni che filtrano sul futuro di Keita Balde non sembrano positive. O meglio, non sembrano vederlo nella prossima stagione con la maglia della Sampdoria addosso. L’attaccante non ha confermato le aspettative e, soprattutto in caso di addio di Claudio Ranieri, farà ritorno al Monaco.

La Sampdoria non si sarebbe convinta a puntare forte su Keita: 10 milioni di riscatto e l’incognita sulla trattativa per la riduzione dell’ingaggio, fanno dell’attaccante un problema di difficile soluzione. L’unica chance che potrebbe ancora tenerlo in gioco, oltre che una partita superlativa contro il Parma, è la permanenza di Ranieri che fortemente lo volle in prestito e potrebbe spingere per trattenerlo.