Calciomercato Sampdoria: Simic saluta i blucerchiati, destinazione Russia

Lorenco Simic lascia la Sampdoria. Il giocatore abbandona l’Italia in favore della Russia: ecco il futuro del croato

Lorenco Simic lascia la Serie A e la Sampdoria. Il difensore croato classe 1996 saluta i blucerchiati dopo due stagioni in prestito, rispettivamente ad Empoli e Spal.

Futuro deciso: andrà in Russia, all’Orenburg. Trovato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo, come precisa Gianluca Di Marzio. Il promettente centrale non è mai riuscito a convincere la Sampdoria a concedergli una chance.