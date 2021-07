Calciomercato Sassuolo, ormai ad un passo il ritorno del difensore

Il Sassuolo rinforza il reparto arretrato a disposizione di Dionisi: ormai ad un passo il ritorno di un centrale

In casa Sassuolo non si pensa solo alla possibile cessione di Manuel Locatelli, ma anche al mercato in entrata. Come riportato da Sky Sport, il club neroverde è ormai ad un passo dall’ufficializzare il ritorno in Emilia di Martin Erlic, che ha disputato l’ultima stagione in forza allo Spezia.

Il Sassuolo vanta una clausola sulla rivendita pari al 50%, ma è pronto ad annullarla versando nelle casse della formazione ligure una cifra pari a 3,5 milioni di euro. Atalanta e Fiorentina, che seguivano da vicino il classe ’98, sembrano ormai fuori dai giochi.