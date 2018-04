Berardi, l’agente contro Carnevali: «Accuse fuori luogo!»

Le dichiarazioni dell’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali su Domenico Berardi non sono passate inosservate all’agente dell’attaccante di Cariati: ecco la replica di Simone Seghedoni

«In una stagione si può cambiare modulo, allenatore, possono succedere tante cose ma se Berardi vuole arrivare ad alti livelli deve abituarsi a queste situazioni. Deve cercare di trovare la sua dimensione e decidere cosa vuole fare», queste le dichiarazioni di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, sul periodo di Domenico Berardi. L’attaccante di Cariati non sta attraversando un periodo positivo ma il suo agente Simone Seghedoni è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta di Modena per replicare a tono alle parole del dirigente neroverde: «Da siti e agenzie apprendo con stupore le parole di Carnevali. Parole che lasciano ancor più perplessi se si pensa al delicato momento che sta attraversando il Sassuolo, impegnato nella lotta per la salvezza».

Continua Seghedoni, commentando anche la prestazione del suo assistito nell’ultimo match contro il Milan: «Trovo davvero strana un’uscita di questo tenore dopo la partita col Milan, nella quale Domenico ha giocato nonostante le sue condizioni fisiche non fossero ottimali. Berardi sta lottando, si è messo a disposizione della squadra e a San Siro ha corso tanto al servizio del gruppo. Il suo unico pensiero è quello di contribuire alla salvezza del Sassuolo, non penso meriti parole del genere». Conclude il procuratore: «Massima stima verso la dirigenza neroverde, ma trovo le accuse a Berardi fuori luogo. Carnevali parla di treni che passano? Curioso, visto che per il Sassuolo Berardi è sempre stato considerato incedibile. I treni sono arrivati e ne arriveranno anche altri, però tutte le decisioni sono sempre state prese in sintonia e condividendole col Sassuolo».