Sassuolo, ufficiale il prestito di Sala al Crotone: il comunicato

Il Sassuolo conclude un’operazione in uscita. Il club neroverde ha annunciato il prestito del giovane difensore Marco Sala al Crotone, club militante in Serie B. Tornato dopo l’anno alla SPAL, il classe ’99 andrà in prestito per un’altra stagione, come annunciato dal comunicato ufficiale:

«L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: