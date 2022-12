Calciomercato Serie B: non solo l’Ascoli su Paulo Azzi del Modena, l’esterno piace anche al Palermo come alternativa a Sala

Sfida di mercato in Serie B. Dopo l’Ascoli anche il Palermo si iscrive alla corsa per Paulo Azzi del Modena.

A parlare di queste eventualità è La Repubblica che cita l’italobrasiliano come possibile innesto per la fascia sinistra dei siciliani come alternativa a Sala.