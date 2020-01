Calciomercato Spal, occhi sul giovane Esposito dell’Inter

Calciomercato Spal, occhi su Sebastiano Esposito dell’Inter. Il giovane attaccante rischia di essere oscurato da Giroud

Con il possibile arrivo di Giroud all’Inter, il giovane Sebastiano Esposito rischia di trovare poco spazio nei restanti mesi di stagione. Per questo motivo la Spal sta pensando all’attaccante come rinforzo di questo calciomercato.

Come sottolineato da Sky Sport, il club ferrarese sarebbe pronto ad accogliere il classe 2002 per dargli il giusto spazio per fargli maturare l’esperienza necessaria e andare alla ricerca di una difficile salvezza.