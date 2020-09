Calciomercato Spezia: il club ligure è scatenato sul mercato e ha chiuso per gli arrivi di Chabot e Verde. I dettagli

Spezia scatenato sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio il club ligure è vicino a chiudere sia per Daniele Verde che per Julian Chabot.

L’attaccante tornerà in Italia in prestito con obbligo dall’AEK Atene, il difensore in prestito con diritto di riscatto.