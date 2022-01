ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tabellone calciomercato invernale 2022: ecco tutti i trasferimenti in Serie A del mese di gennaio

La Serie A vive come ogni anno nel mese di gennaio la sua finestra invernale di trasferimenti. Tabellone calciomercato invernale 2022: le 20 società del massimo campionato potranno ufficializzare movimenti in entrata e in uscita a partire da lunedì 3 gennaio fino a lunedì 31 gennaio 2022. Ecco il riepilogo di tutti i trasferimenti.

LEGENDA TABELLONE CALCIOMERCATO

D = a titolo definitivo

= a titolo definitivo P = in prestito

= in prestito FP = fine prestito

= fine prestito R = riscattato

= riscattato S = svincolato

N.B. I trasferimenti in prestito con obbligo di riscatto sono considerati a titolo definitivo. Non sono considerati nel tabellone i trasferimenti minori per il Settore giovanile.

I movimenti del giorno sono inseriti in rosso e in grassetto.

ATALANTA – Allenatore: Gasperini



Acquisti:

Cessioni: Lovato (Dif, Cagliari, P)

Obiettivi: Boga (Att, Sassuolo), Azmoun (Att, Zenit San Pietroburgo)

BOLOGNA – Allenatore: Mihajlovic

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Pedersen (Dif, Feyenoord), Lazzari (Cen, Lazio)

CAGLIARI – Allenatore: Mazzarri



Acquisti: Lovato (Dif, Atalanta, P), Goldaniga (Dif, Sassuolo, D)

Cessioni: Farias (Att, S)

Obiettivi: Calafiori (Dif, Roma), Baselli (Cen, Torino), Izzo (Att, Torino), Castellanos (Att, New York City), Amrabat (Cen, Fiorentina)

EMPOLI – Allenatore: Andreazzoli



Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Conti (Dif, Milan), Zortea (Dif, Salernitana)

FIORENTINA – Allenatore: Italiano



Acquisti: Ikonè (Att, Lille, D)



Cessioni:

Obiettivi: Joao Pedro (Att, Cagliari)

GENOA – Allenatore: Shevchenko

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Piccoli (Att, Atalanta), Hefti (Dif, Young Boys), Younes (Att, Eintracht Francoforte), Ostigard (Dif, Brighton), Miranchuk (Att, Atalanta)

INTER – Allenatore: Inzaghi



Acquisti:

Cessioni: Eriksen (Cen, S)

Obiettivi: Ginter (Dif, Borussia Moenchengladbach), Onana (Por, Ajax), Frattesi (Cen, Sassuolo), Nandez (Cen, Cagliari), Digne (Dif, Everton)

JUVENTUS – Allenatore: Allegri

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Cavani (Att, Manchester Utd), Icardi (Att, Psg), Milik (Att, Marsiglia), Scamacca (Att, Sassuolo)

LAZIO – Allenatore: Sarri



Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Burkardt (Att, Mainz), Kurzawa (Dif, Psg), Reinildo (Dif, Lille), Casale (Dif, Verona)

MILAN – Allenatore: Pioli

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Botman (Dif, Lille), Diallo (Dif, Psg), Christensen (Dif, Chelsea)

NAPOLI – Allenatore: Spalletti

Acquisti:

Cessioni: Manolas (Dif, Olympiacos)

Obiettivi: Reinildo (Dif, Lille), Tuanzebe (Dif, Aston Villa)

ROMA – Allenatore: Mourinho



Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Maitland-Niles (Cen, Arsenal), Grillitsch (Cen, Hoffenheim), Ndombelè (Cen, Tottenham)

SALERNITANA – Allenatore: Colantuono



Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Lasagna (Att, Verona), Chabot (Dif, Sampdoria), Caceres (Dif, Cagliari), Marin (Cen, Cagliari)

SAMPDORIA – Allenatore: D’Aversa

Acquisti:

Cessioni: Depaoli (Dif, Verona, P)

Obiettivi: Kaio Jorge (Att, Juventus)

SASSUOLO – Allenatore: Dionisi

Acquisti:

Cessioni: Goldaniga (Dif, Cagliari, D)

Obiettivi: Moro (Att, Padova), Elyounoussi (Att, Southampton), Gyasi (Att, Spezia), Strefezza (Cen, Lecce)

SPEZIA – Allenatore: Motta

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi:

TORINO – Allenatore: Juric

Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Moro (Att, Padova)

UDINESE – Allenatore: Cioffi



Acquisti:

Cessioni:

Obiettivi: Bessa (Cen, Verona)

VENEZIA – Allenatore: Zanetti



Acquisti: Cuisance (Cen, Bayern Monaco, D)

Cessioni:

Obiettivi: Solbakken (Att, Bodoe Glimt), Zaza (Att, Torino), Petagna (Att, Napoli)

VERONA – Allenatore: Tudor



Acquisti: Depaoli (Dif, Sampdoria, P)

Cessioni:

Obiettivi: Stryger Larsen (Dif, Udinese)

